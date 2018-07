publié le 23/07/2018 à 15:48

Dans les rues de Gotham City, il n'y a pas que Batman et Robin. La chaîne américaine CW vient d'élargir le monde de DC Comics sur le petit écran en officialisant la série Batwoman. Une nouvelle annoncée dans une vidéo du Comic-Con de San Diego le week-end dernier, où tous les héros et toutes les héroïnes des séries DC-CW se dévoilent. On voit apparaître deux images de Batwoman avec une date d'arrivée : décembre 2018.



Comme le rapporte le média américain The Hollywood Reporter, la série Batwoman sera centrée sur le personnage de Kate Kane, l'incarnation moderne du personnage de Kathy Kane née dans les comics en 1956. Cousine de Bruce Wayne, elle s'occupe de faire régner la justice à Gotham en l'absence de Batman. Experte au combat, elle est aidée dans ses aventures par la détective Renee Montoya. Et c'est une grande première pour DC et la chaîne CW puisque Batwoman est ouvertement lesbienne.

C'est Caroline Drie (The Vampire Diaries, Smallville) qui s'occupera du scénario de la série. La super-héroïne fera d'abord son apparition lors d'un crossover, en décembre prochain, avec une des séries DC de la CW telles que Supergirl, Flash, Black Lightning. Batwoman aura ensuite sa propre série dès 2019.

> Heroes And Villains | The CW