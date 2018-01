publié le 19/01/2018 à 12:00

Si vous pensiez avoir tout vu en matière de série super-héroïque, attendez de découvrir Black Lightning. Certes, il est toujours question d'un personnage aux super-pouvoirs et en costumes, mais cette série de la chaîne CW diffusée sur Netflix à partir du 19 janvier va beaucoup plus loin. Parce que son intrigue fait écho aux luttes contemporaines qui touchent l'Amérique de Donald Trump et plus largement le monde. Du Black Lives Matter (mouvement militant afro-américain qui se mobilise contre les violences et le racisme) au #MeToo (pour les victimes de violences sexuelles), Black Lightning est une série liée à notre société.





Après Luke Cage de la team Marvel, Black Lightning/Jefferson Pierce est le deuxième super-héros afro-américain à avoir droit à sa série. Né dans les comics en 1977 sous les plumes de Tony Isabella (qui travaillait auparavant sur Luke Cage) et Trevor Von Eeden, il, peut, entre autres, contrôler l'électricité et les champs électro-magnétiques.

La série de la CW, à qui l'on doit déjà The Flash, Supergirl et Arrow, met en scène Jefferson Pierce, proviseur de lycée d'une ville américaine. Réputé et respecté dans sa communauté, père de famille investi, il est en réalité Black Lightning. Mais il y a neuf ans, pour sauver sa vie de famille, Jefferson range son costume. Il est obligé de sortir de sa retraite anticipée pour sauver sa cadette, mais surtout pour protéger sa ville, Freeland, gangrenée par l’organisation criminelle The 100.

> Watch the Black Lightning Trailer

Une série politique réussie

Luke Cage met en scène héros noir, résistant aux balles qui se balade avec une capuche dans les rues de Harlem, Black Lightning montre avant tout ce qu'endure un afro-américain victime des violences policières et de racisme. On le découvre dès le premier épisode lorsqu'il se retrouve arrêté, menotté et violenté par des policiers, seulement parce qu'il est noir. Une scène humiliante devant ses filles qui tentent de filmer. Le showrunner Salim Akil s'est inspiré de sa propre vie pour ce passage, comme il le confie dans un entretien rapporté par le média Comic Book.



Et là où Black Lightning va plus loin que les autres séries de super-héros, c'est lorsque que ses pouvoirs se réveillent. Non pas pour sauver la veuve et l'orphelin, mais à cause d'un accès de colère à la suite de son arrestation injuste. C'en est trop pour lui et sa communauté, comme lui explique sa fille aînée Anissa. Black Lightning fait passer un message lors de scènes et dialogues coups de poings et c'est réussi.



Comme le résume Cress Williams (Black Lightning) dans un entretien pour le Washington Post : "C'est une série avec des super-pouvoirs qui ne s'éloignent pas des problèmes sociaux de la communauté afro-américaine. Je suis content que nous ayons évolué vers le genre de super-héros qui pose des questions humaines et sociales. Ces projets sont rares et par conséquent, tout avoir dans un seul paquet [avec Black Lightning], c'est juste une bénédiction".

Deux héroïnes qui combattent tous les clichés

Nafessa Williams incarne la fille aînée de Black Lightning Crédit : Bob Mahoney/The CW

Le personnage d'Anissa, la fille aînée de Jefferson, est aussi une digne représentante de la société actuelle. Militante, combative et courageuse, elle essaye de transmettre à ses élèves son combat contre l'injustice. Elle n'a peur de rien, et surtout pas d'aller brûler des voitures de police ou de filmer l'arrestation injuste de son père malgré les menaces des officiers. Quant à sa cadette, elle est tout aussi attachante et charismatique. Oui, elle se met dans une situation dangereuse, mais elle montre rapidement qu'elle sait très bien se défendre seule. Et si un garçon lui manque de respect, elle ne se laisse pas faire. Jennifer a confiance en elle et a conscience de sa valeur. Un message positif à transmettre aux téléspectatrices et téléspectateurs qui peuvent s'inspirer des situations que les deux sœurs traversent.

Il faut donc le reconnaître, les deux premiers épisodes de Black Lightning sont très convaincants. La série est un mélange aboutit entre super-pouvoir, diversité et politique. Netflix diffusera chaque semaine un épisode de la saison 1 qui en compte 13. La chaîne CW a donc réussi une série super-héros qui se dégage de l'univers un peu trop adolescent de ses précédents shows grâce à son intrigue, mais surtout ses personnages auxquels on peut tous et toutes s'identifier.