"Avengers 4" : découvrez l'affiche officielle du film "Endgame"

Pour Avengers: Infinity War, Tony Stark (Robert Downey Jr.) posait dans une posture quasi-christique et était dominé par un Thanos menaçant sur des teintes rouges et orangées. Pour la suite directe de ce film, Avengers: Endgame, les Studios Marvel ont préféré le mauve et une composition similaire, avec un maximum de personnages sur le poster.



Au centre, deux figures se détachent : Captain America (Chris Evans) et son bouclier indestructible et Iron Man qui regarde le ciel. Trois autres super-héros ont droit à une place de choix autour de ce duo fondateur : Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson) et la petite dernière de l'équipe, la surpuissante Captain Marvel (Brie Larson).

Les autres survivants de la Décimation sont placés autour de ces héros : Hulk, War Machine, Okoye, Nebula, Ant-Man, Rocket et Hawkeye/Ronin qui fait son retour. Très peu d'indices se cachent dans cette affiche, mais nous pouvons aussi noter deux éléments dans le fond, en transparence : le visage de Thanos (Josh Brolin) avec son casque, l'air presque abattu et le vaisseau spatial dans lequel se déplace Tony Stark dans la bande-annonce d'Endgame.

L'affiche du film "Avengers: Endgame" Crédit : Marvel