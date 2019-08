"Age of Empires II" : 20 ans après, le jeu emblématique ressort sur PC

publié le 21/08/2019 à 13:33

Ce sont les fans de la première heure qui doivent être contents. Lors de la Gamescom de Cologne, Xbox a révélé que le jeu de stratégie Age Of Empire II allait ressortir remasterisé sur PC à l'automne 2019.

Cela avait déjà été annoncé lors de l'Electronic Entertainment Expo (ou E3) qui s'est déroulée du 11 au 13 juin 2019, et l'information a été confirmée au Xbox Inside de la Gamescon, qui se déroule actuellement à Cologne : le jeu est de retour. Age of Empire II : Definitive Edition sortira le 14 novembre 2019, sera vendu 19,99 euros pour les nouveaux joueurs et 14,99 euros pour ceux qui possèdent déjà Age of Empires II : HD Edition sur la plateforme Steam.

Age of Empires se déroule dans un contexte historique. Les joueurs doivent choisir une civilisation et la faire évoluer dans 4 âges : l'âge de pierre, l'âge de l'outil, l'âge de bronze et l'âge du fer. Pour que la civilisation se développe il faut construire des bâtiments, développer les nouvelles technologies, prendre soin de ses ressources ou encore construire une armée, selon la stratégie choisie.

Trois nouvelles campagnes et quatre civilisations

Dans cette version, les joueurs pourront conquérir de nouveaux territoires en textures 4K Ultra HD. La bande originale a été réenregistrée et le jeu comporte du nouveau contenu : The Last Khans, trois nouvelles campagnes et quatre nouvelles civilisations (les Bulgares, les Coumans, les Lituaniens et les Tatares).

Version devenue culte à sa première sortie il y a 20 ans (en 1999), il sera disponible sur le Windows Store, Steam et fera partie du Xbox Game Pass pour PC (une sorte de "Netflix pour les jeux vidéos"), selon un communiqué de Microsoft.

> Age of Empires II DE - E3 2019 - Gameplay Trailer