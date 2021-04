publié le 22/04/2021 à 06:44

"Valar Morghulis", "Tout Homme doit mourir". Et cela les fans de Game of Thrones l'ont appris très vite. Avec plus de 6.000 morts en 8 saisons, la série est l'une des plus meurtrières du petit écran. Personne n'est à l'abri, surtout pas les héros et les héroïnes, même s'ils ou elles n'ont pas fini leur mission. Retour sur les 14 morts les plus marquantes de Game of Thrones à l'occasion de ses 10 ans.

Comme dans la vie, la Mort dans Westeros frappe soudainement, brutalement, sans se soucier de la morale des personnes touchées. Dès la saison 1, le public a découvert que dans Game of Thrones, il ne faut pas s'attacher à des protagonistes, à l'instar de Ned Stark, patriarche sage et droit de la famille Stark, qui finit décapité à Port-Réal sous les yeux de ses filles dans l'épisode 9.

Toujours dans le thème de la "mort choquante et inattendue", le Red Wedding, l'épisode 9 de la saison 3, est sans doute l'épisode qui a le plus traumatisé les fans. C'est celui où Robb, Catelyn Stark, et Talisa Maegyr, enceinte de Robb Stark, sont sauvagement assassinés dans un guet-apens. Il est aussi impossible d'oublier la mort d'Oberyn Martell, le visage éclaté après son duel contre La Montagne (saison 4, épisode 8), celle de la jeune Shireen Baratheon, brûlée vive dans l'épisode 9 de la saison 5 et le suicide de Tommen Baratheon (épisode 10, saison 6). "Valar Morghulis"...