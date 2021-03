publié le 23/03/2021 à 10:15

Carol et Daryl seront de nouveau au centre de la saison 10 de The Walking Dead. Dans l'épisode 19, les deux meilleurs amis se disaient leurs quatre vérités, sonnant le glas de leur complicité et relation de longues années. L'épisode 21 promet de ne rien arranger.



Daryl et Carol sont toujours dans la forêt, non loin de l'ancien chalet de Leah, portée disparue depuis des mois. Les deux compagnons font route séparément, mais les zombies grouillent dans tous les coins. Carol parvient à revenir à Alexandria, puisqu'on la voit sortir ensuite de la ville et enlacer Gerry. Elle a peut-être décidé de se lancer à la recherche d'Ezekiel et de le retrouver.

Dans un autre plan du trailer, Carol est dans une sorte d'entrepôt, qui ressemble à celui où Aaron et Gabriel ont rencontré Mays dans l'épisode 19. Seule et armée d'un couteau, on la voit s'attaquer à un pan de mur pour découvrir ce qui se cache derrière le renfoncement. Quant à Daryl, seul dans la forêt, il est attaqué par un groupe de zombies qui parviennent à le mettre au sol. On se doute que notre motard va survivre, mais il est tout de même dans une très mauvaise posture.