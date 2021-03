publié le 09/03/2021 à 06:33

La troisième partie de la saison 10 de The Walking Dead se poursuit. Après l'épisode 17 sur Maggie, le 18 sur Daryl et son passé, ce futur épisode 19 sera sur Aaron et Gabriel, dans le temps présent.

Aaron et Gabriel à l'aide de la carte de Maggie, sont partis d'Alexandria pour chercher des vivres et des équipements. Comme on peut le voir dans le teaser, ils vont découvrir un couple enlacé sur un matelas sur le toit d'un immeuble. Ils avaient écrit : "Sauvez-nous" sur le béton, avant de mourir seuls, sûrement de faim et de froid. Cette découverte va ébranler Aaron et Gabriel. "Aider les gens, nous n'avons pas fait cela depuis un bout de temps", confie Aaron à son ami, sur des plans de Bibles déchirées.

Dans la suite de ce teaser, Gabriel et Aaron se trouvent dans un entrepôt désaffecté. Ils sont en réalité pris au piège par un homme au visage balafré. Il pourrait bien s'agir de Pope, le redoutable chef des Faucheurs dont on a appris l'existence dans l'épisode 17. À moins que ce ne soit un de ses hommes qui continue sa chasse à l'homme contre les proches de Maggie. Dans tous les cas, Aaron finit sur une chaise, un pistolet sur la tempe et en hurlant. Torturé notre héros n'a pas de choix que d'obéir et peut-être appuyer sur la gâchette...