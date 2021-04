WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. / Steven Wilke © DC Comics

Cooper Andrews incarne son époux Victor Vasquez

Marta Milans incarne Rosa Vasquez, la mère adoptive des héros et héroïnes

Marta Milans incarne Rosa Vasquez, la mère adoptive des héros et héroïnes

Faithe Herman sera de retour en tant que Darla Dudley

Grace Fulton retrouvera son rôle de l'aînée de la fratrie : Mary Bromfield

Ian Chen sera Eugene Choi

Jovan Armand incarnera de nouveau Pedro Peña

Jack Dylan Grazer dans le rôle de Freddy

L'actrice Helen Mirren sera Hespera

Helen Mirren et Lucy Liu rejoignent Zachary Levi dans "Shazam ! Fury of the Gods"

Helen Mirren et Lucy Liu rejoignent Zachary Levi dans "Shazam ! Fury of the Gods"

Helen Mirren et Lucy Liu rejoignent Zachary Levi dans "Shazam ! Fury of the Gods"

publié le 13/04/2021 à 17:21

Shazam, le super-héros décalé de DC Comics, incarné par Zachary Levi depuis 2019 prépare son grand retour au cinéma. Si tout se déroule comme prévu, Shazam : Fury of the Gods (Shazam et la fureur des dieux) sortira dans les salles obscures en juin 2023.

Comme le rapporte le média américain The Wrap, le casting de cette future aventure du DCEU (Univers cinématographique de DC Comics) commence à s'étoffer. Ainsi, Lucy Liu, inoubliable Alex dans Charlie's Angels et O-Ren Ishii dans Kill Bill, rejoint le film dans lequel elle incarnera la méchante Kalypso, la fille du dieu Atlas et la sœur d'Hespera (Helen Mirren). Le média américain explique aussi que Rachel Zegler, future Maria du remake de West Side Story de Steven Spielberg, aura "un rôle clef" mais encore secret dans le film.

Zachary Levi partagera de nouveau l'affiche avec Asher Angel, l'interprète du jeune Billy Batson, qui se transforme en super-héros adulte en criant : "Shazam !". Il pourra compter sur ses frères et sœurs adoptifs : Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), Eugene Choi (Ian Chen), Mary Bromfield (Grace Fulton), Pedro Peña ( Jovan Armand) et Darla Dudley (Faithe Herman).

Sans oublier les versions adultes de la fratrie, puisqu'à la fin de Shazam ! tous et toutes deviennent des super-héros et héroïnes pour aider leur frère dans son combat contre Thaddeus Bodog Sivana (Mark Strong) : Adam Brody (Freddy), Michelle Borth (Mary), Ross Butler (Eugene), D.J Cotrona (Pedro), Meagan Good (Darla)