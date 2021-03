publié le 30/03/2021 à 06:09

DC Comics est-il en train de tenter de remonter à la surface après le tsunami Marvel de ces dix dernières années ? Le succès du Snyder Cut de Justice League semble être la première pierre de ce grand retour. Mais DC ne se résume pas à la sainte trinité de cette famille de super-héros : Superman, Batman et Wonder Woman. D'autres personnages particulièrement impressionnants attendent de vivre leur grande aventure au cinéma.

Le 29 juillet 2022, DC dévoilera son prochain grand blockbuster : Black Adam. Un personnage peu connu du grand public, mais qui saura faire frissonner d'impatience les fans de comics. Sous le costume noir zébré d'un éclair d'or, on retrouvera l'acteur Dwayne Johnson (Fast & Furious, Jumanji...). C'est le réalisateur et producteur espagnol Jaume Collet-Serra qui sera aux manettes de cette nouvelle histoire qui aura pour objectif de présenter l'un des anti-héros les plus célèbres de l'univers DC, ennemi de toujours de Shazam. Il connaît bien Dwayne Johnson qu'il dirige déjà avec Emily Blunt sur le projet de Disney Jungle Cruise, film inspiré par une attraction des parcs d'attractions du géant américain. La dernière fois qu'une attraction est devenue un film c'était Pirates des Caraïbes et on se souvient tous du succès que représente cette franchise...

Avec Black Adam, vous découvrirez l'ancêtre de la Justice League : la "Justice Society", avec Aldis Hodge dans le rôle d'Hawkman, Noah Centineo dans le costume d'Atom Smasher ou encore Quintessa Swindell en Cyclone. Ce film nous permettra aussi de rencontrer l'un des personnages les plus puissants jamais créé dans les comics : Kent Nelson, alias Dr Fate qui sera joué par l'ex-agent 007, Pierce Brosnan.

Le parcours d'un anti-héros très puissant

Pour l'heure l'intrigue du film qui vient tout juste d'entrer en production est encore mystérieuse. Si Shazam et ses pouvoirs magiques avaient été présentés à la façon d'une comédie familiale, Black Adam semble adopter un ton plus sérieux et épique. Dans les comics, Black Adam est souvent un ennemi de nos héros dans les BD mais il est plus probable que ce film nous offrira une "origin story" d'anti-héros, un rival de Shazam qui a, manifestement, des raisons d'agir comme il le fait.

Comme Shazam, il dispose de pouvoirs lui permettant de lutter efficacement contre de nombreux héros simultanément. Endurance extrême, rapidité surnaturelle, force surhumaine, connaissances occultes encyclopédiques, clairvoyance, éclair, téléportation, résistance mentale... Il n'a pas beaucoup de points faibles. Black Adam comme Dr Fate sont des personnes grandement inspirés par la mythologie égyptienne omniprésente dans leurs arcs narratifs. Shazam (ou plutôt Captain Marvel - mais attention nous parlons ici du Captain Marvel de DC, pas de l'héroïne de l'univers Marvel, Carol Danvers jouée par Brie Larson) dispose de pouvoirs similaires, mais avec une touche de Grèce antique pour varier les plaisirs.