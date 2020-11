publié le 17/11/2020 à 11:00

Cela fait 3 mois que Chadwick Boseman, l'interprète de Black Panther dans les films Marvel, est décédé à 43 ans d'un cancer du côlon. L'acteur n'avait parlé à personne de sa maladie. 3 mois après sa disparition, Victoria Alonso, la productrice exécutive chez Marvel s'est confiée au média argentin Clarin, sur la suite des aventures de T'Challa au cinéma.

En effet, le roi du Wakanda, le pays fictif de Black Panther, devait apparaître en 2022 dans Black Panther 2, réalisé par Ryan Coogler (Black Panther, Fruitvale Station). La question s'est donc posée : Marvel allait-il utiliser des images de synthèse pour Chadwick Boseman ? La réponse pourra soulager les fans : c'est un grand "non". "Il n'y a qu'un seul Chadwick et il n'est plus avec nous. Malheureusement, notre roi est mort dans la réalité, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour voir comment nous pouvons revenir à l'histoire et ce que nous allons faire pour honorer cette partie de notre vie, si, inattendue, terrible et douloureuse dans la réalité", explique Victoria Alonso.

"Parce que Chadwick n'était pas seulement un être humain merveilleux tous les jours que nous avons passé ensemble pendant 5 ans, en tant que personnage (de Black Panther, ndlr), il a permis à Marvel de s'élever et a marqué l'Histoire", poursuit-elle.

Black Panther, sorti en février 2018, est en effet un film phénomène aux nombreux records. C'est le premier film du MCU (Univers Cinématographique Marvel) sur le premier super-héros africain de l'écurie Marvel, qui célèbre l'Afrique, est ancré dans notre société en abordant les thèmes de l'esclavage et du colonialisme, entre autres, et qui met la politique au cœur de l'intrigue. Black Panther 2 devait commencer sa production en mars 2021, mais avec le coronavirus, le calendrier risque d'être bousculé.