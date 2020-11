publié le 26/11/2020 à 13:05

Les Goonies sont engagés pour aider les familles les plus touchées par la pandémie du coronavirus. Comme l'explique le média américain Deadline, le casting du film mythique de 1985 se réunira le 5 décembre prochain pour une réunion virtuelle afin de lever des fonds pour l'association No Kid Hungry.

Josh Brolin, Sean Astin, Martha Plimpton, Corey Feldman, Kerri Green, Jonathan Ke Quan, Jeff Cohen, Joe Pantoliano, et Robert Davi seront ainsi en direct et en vidéo d'ici quelques jours. Comme le précise Deadline, cette réunion virtuelle sera disponible gratuitement et les dons pour l'association y seront encouragés.

Dans un communiqué, Richard Davi a précisé : "Le même esprit de bravoure, de sacrifice et de camaraderie que les Goonies ont montré dans notre film, c'est ce que les familles du monde entier vivent alors que nous faisons tous face à cette pandémie". "Nous sommes honorés d’avoir l’occasion d’aider No Kid Hungry et d’apporter un peu de lumière et d’amour dans les foyers du monde entier", poursuit-il.

Exciting news! The cast of The Goonies will be reuniting for a LIVE virtual script read next Saturday, December 5, at 8pm ET benefiting @nokidhungry.



Learn more: https://t.co/eBJYT5jr85 #GooniesLive pic.twitter.com/7bZ1TLhawM — No Kid Hungry (@nokidhungry) November 25, 2020

C'est la deuxième fois cette année que les Goonies se réunissent pour la bonne cause. En avril dernier, ils avaient participé à Reunited Apart With Josh Gad.

