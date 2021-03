"Kaamelott" : on connaît la nouvelle date de sortie française du film

publié le 12/03/2021 à 21:44

Le retour du roi Arthur, Karadoc, la Dame du Lac, Guenièvre, Perceval et Léodagan se précise. Le premier volet de la saga Kaamelott au cinéma est attendu dans les salles françaises le 21 juillet prochain.

Le compte officiel du film d'Alexandre Astier a partagé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, ce 12 mars, avec le logo du film : le grand K de Kaamelott . Au départ, le film devait, au départ, sortir en novembre 2020, avant d'être repoussé, pandémie mondiale oblige. On ignore encore la date de réouverture des cinémas en France, mais cette nouvelle devrait réjouir les fans de la légende arthurienne revue par Alexandre Astier.

En attendant la réouverture cinémas et pour se (re)plonger dans l'ambiance de Kaamelott, vous pouvez (re)voir les six saisons de la série culte de M6. Ce qui vous occupera pendant un jour, six heures et 29 minutes, comme le précise le site américain Bingeclock.

21 07 2021 https://t.co/o7vVIMWdfh — Kaamelott officiel (@Kaamelott_tweet) March 12, 2021