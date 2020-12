"Game of Thrones" : le casting du spin-off "House of the dragon" révélé

publié le 14/12/2020 à 17:17

Les fans espèrent certainement que cette nouvelle série leur donnera les émotions des premières saisons de Game of Thrones. Et HBO semble décidé à mettre les meilleurs acteurs sur le devant de la scène pour renouer avec la gloire (et faire un peu oublier la fin de la série de fantasy).

Le spin-off House of the dragon qui va s'intéresser aux aventures des ancêtres de Daenerys Targaryen et qui est en préparation vient de dévoiler les noms des premiers acteurs qui seront à l'affiche de la série et quelques informations sur la production de la saison 1.

Olivia Cooke (Ready Player One, Bates Motel), Emma D’Arcy (Truth Seekers) et Matt Smith (The Crown, Doctor Who) ont été annoncés comme les acteurs qui incarneront respectivement Alicent Hightower, la princesse Rhaenyra Targaryen et le prince Daemon Targaryen.

Alicent, est la fille de Otto, l'actuel Main du Roi et la célibataire la plus en vie des Sept Royaume. Belle, gracieuse et rusée, elle devrait nous rappeler un mélange en Margaery Tyrell, Sansa Stark et Cersei Lannister. Rhaenyra est l'aînée de la famille royale, de sang pur, elle chevauche des dragons... mais c'est une femme, son seul "défaut" pour prendre le pouvoir. Matt Smith, qui semble apprécier les rôles royaux, jouera quant à lui l'héritier du trône du roi Viserys et s'amusera lui aussi à faire danser les dragons.

Le tournage de cette série devrait commencer en 2021 dans les îles britanniques et devrait arriver sur HBO en 2022.