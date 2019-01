publié le 29/10/2018 à 09:22

Avec Souldier, Jain poursuit son exploration musicale. Elle s'affirme de plus en plus. Plus curieuse, plus voyageuse, plus aventurière, Jain nous offre un nouvel album (à nouveau en anglais, ndlr) où pas moins de dix morceaux y figurent. Un disque resserré en forme de Rubik's cube, une sorte de palette de couleurs et de senteurs qui s'imbriquent parfaitement, comme en témoigne l'excellent morceau On My Way.



Ce disque, Jain, l'a écrit sur la route, entre les 200 concerts de sa précédente tournée mondiale. Écrire est un besoin selon elle : "Quand je n'écris pas pendant un mois je ne me sens pas bien", explique-t-elle au micro de RTL. Avec ce nouvel album, la jeune chanteuse confirme son envie d'optimisme et d'universalité. Elle veut nous procurer du bien, nous faire danser, tout en faisant passer quelques messages.

