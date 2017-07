publié le 05/07/2017 à 10:56

C'est un vrai jeu de chaises musicales. Alors que Matt Pokora a officialé son départ de The Voice, il y a quelques jours, il ne serait pas le seul membre du jury à quitter le télé-crochet de TF1. Selon des informations de Public, Zazie et Mika suivraient l'interprète de Elle me contrôle vers la sortie et ne seraient pas de retour pour la septième saison de l'émission. Seul Florent Pagny, irréductible coach depuis la première saison, devrait être présent l'année prochaine.



Ces deux départs sont assez inattendus et aucune explication n'a pour le moment été donnée par le site d'actualité people pour justifier ces remplacements. De nombreuses rumeurs disaient cependant que Mika, jugé capricieux, a été poussé vers la sortie par la production, mais rien pour le moment ne confirme ces révélations, les intéressés ne s'étant pour le moment pas exprimés sur les réseaux sociaux.



Pourtant, Public révèle déjà les noms de leurs remplaçants. Des figures très connues de la chanson française devraient en effet s'installer dans les fauteuils rouges : Nolwenn Leroy, Maître Gims et Christophe Maé devraient prendre la place des trois précédents coachs en janvier 2018. Contactée par nos confrères de Téléstar à ce sujet, la production n'a ni confirmé ni démenti ces informations.