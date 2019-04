publié le 03/04/2019 à 09:59

Un phénomène, le mot n’est pas exagéré. Zaz s’est produite lundi 1er avril 2019 devant 10.000 madrilènes à l'occasion de sa tournée mondiale, suite à la sortie en novembre dernier de son album Effet miroir. 10.000 billets vendus pour un artiste qui chante en français. Du jamais vu dans la capitale. 21h45, à l’heure espagnole, l'artiste apparaît en ombre chinoise dans le Wizink Center, le palais des sports de Madrid.



En moins de 6 mois, son disque s'est déjà vendu à 160.000 exemplaires en France. Et autant à l’étranger. Depuis ses débuts en 2010 avec Je veux, Zaz a immédiatement plu aux oreilles non francophones. Sa voix éraillée et sa gouaille à la Piaf est devenu son passeport. Un chiffre pour comprendre : 83% de ses écoutes sur les plates-formes de streaming proviennent de pays étrangers. "Ce qu'on me dit c'est qu'on ne comprend pas ce que je dis mais on reçoit ce que je donne. J'arrive bien à transmettre les émotions", détaille la chanteuse au micro de RTL.

"C'est ma joie de vivre d'être sur scène, c'est plus simple d'être sur scène à l'étranger, je ne réfléchis pas même si j'adore jouer en France", continue-t-elle. Zaz prend une nouvelle dimension avec ce show. Un immense écran en forme de demi-lune se reflète sur le revêtement miroir de la scène. Les arrangements pop-rock sont étonnants. Chaque soir, Zaz met en avant une association locale à qui elle reverse tous les bénéfices des ventes de ses produits dérivés.

Zaz à la conquête du monde

Comment a-t-elle conquis l'étranger ? Grâce au travail acharné de son tourneur Caramba. Le producteur de spectacles a doucement mais sûrement misé sur la chanteuse, la programmant dans certains territoires et pas d’autres. Ensuite, le Bureau Export (entité française chargée de développer nos talents musicaux à l’international) a investi 50.000 euros en aides diverses et a fait jouer ses réseaux. C’est lui qui a présenté, par exemple, le promoteur local en Espagne à la production.



Enfin, il y a le talent de Zaz et des bonnes idées. Pour les pays hispanophones, elle a enregistré une version 100% espagnole de Que Vendrà chantée évidemment à Madrid. "En France, j'ai l'impression qu'on m'a mise dans une case et que mon image a dû mal à évoluer mais ça ne me blesse pas", explique-t-elle avant d'ajouter : "Je suis populaire à l'étranger et plus je reviens, plus la relation est forte. La langue française est romantique à l'étranger."



Pour le reste de la tournée, elle sera à Lyon le 10 avril, traverse l'Atlantique pour New-York le 22 avril. Après le Canada, le Japon ou la Hollande, elle terminera ses concerts par l'Allemagne, à Berlin, le 8 septembre 2019. Prochain défi : Zaz va exporter son festival écolo-citoyen - lancé en Ardèche en 2017 - à Moscou et Saint-Saint-Pétersbourg cet été 2019. Et rêve d’un festival itinérant. L’opération séduction de Zaz ne fait que commencer.

> ZAZ – Qué vendrá (Clip officiel)