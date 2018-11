A La Bonne Heure avec Zaz

publié le 27/11/2018 à 12:30

Depuis son premier succès avec le tube Je veux en 2010, Zaz ne s'arrête plus ! La chanteuse à la voix éraillée a écoulé plus de quatre millions d’albums, dont la moitié à l’export. Elle a également donné plus de la moitié de ses 500 concerts à l’étranger et sa dernière tournée est passée par plus de vingt-cinq pays.



Aujourd'hui, l'interprète de On ira revient avec Effet Miroir, le quatrième album de sa carrière, et le premier album de chansons originales depuis 5 ans (Recto Verso en 2013 s'était vendu à plus d'1,5 millions d'exemplaires).

"Effet miroir", le nouvel album de Zaz

Pour la conception de ce nouvel opus, la chanteuse de 38 ans s'est entourée d'artistes d'horizons différents : Raphaël, Gaël Faye, Ben Mazué, l'auteur du tube Nation Tibz mais aussi les rockeurs belges de Triggerfinger. Entre rock, salsa, chanson française, entre belles ballades et morceaux dynamiques, Effet Miroir se veut plus électrique et rythmé que les précédents. Cet album éclectique est un écho aux expériences, aux voyages et aux rencontres que Zaz a fait en 8 ans de carrière. Il lui permet également de montrer d'autres facettes de sa personnalité à son public. La chanteuse se dévoile notamment à travers trois titres qu’elle a écrit elle-même, mais aussi par des thèmes très personnels.

A partir de février 2019, Zaz débutera une tournée mondiale. Elle sera notamment à St. Petersburg (Russie) le 4 février, Amsterdam (Pays-Bas) le 12 février, Frankfurt (Allemagne) le 13 février, Genève (Suisse) le 14 février, Prague (République Tchèque) les 17 et 19 février mais aussi Bruxelles (Belgique) le 27 février. La chanteuse sillonnera ensuite les routes de France avec un passage à Strasbourg le 7 mars, Lille le 15 mars, Nantes le 19 mars, l'Accorhotels Arena à Paris le 22 mars, Brest le 28 mars, Toulouse le 3 avril ou encore Lyon le 10 Avril.

