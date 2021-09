Le Grand Studio RTL reçoit Tryo cette semaine. Le groupe interprète 5 titres, dont trois extraits de son nouvel album Chants de bataille : Aimer, Chant de bataille et On avancera, ainsi que deux classiques de son répertoire : Ce que l'on s'aime et Désolé pour hier soir.

Tryo avait décidé de fêter ses vingt-cinq ans d’existence avec XXV, un album de duos sur ses plus grands succès (Alain Souchon, Véronique Sanson, Renaud, Bernard Lavilliers, Zaz, Bigflo et Oli, Gauvain Sers…). Un projet devait aboutir à une tournée historique. Or le concert prévu à l’AccorHotels Arena, le 13 mars 2020, a été le premier à être annulé par la crise sanitaire.

De la saison entière de concerts et de festivals, seules deux dates tiendront. Alors, tout naturellement, le groupe fait ce qu’il sait faire : de nouvelles chansons. C'est un groupe renouvelé, qui nous livre son huitième album : Chants de bataille. Un disque familier, bienveillant, fraternel, et qui répond bien à l’époque. Tryo nous rappelle que si au fond rien n'a changé il y a toujours des batailles à mener pour la planète et pour l’humain ; et surtout toujours l’envie de chanter ensemble.

C'est Trois Vagues qui a succédé à Tryo. Le groupe a interprété deux titres Les Plages de Dunkerque avec lequel il s'est fait connaitre lors du dernier confinement ainsi qu'une reprise de Pierre Bachelet Les Corons. Deux titres qui trahissent les origines nordiste du groupe mais qui sont surtout des appels universels au retour au grand air et à la liberté.