publié le 02/01/2018 à 20:43

Il est considéré comme l'un des plus Français des chanteurs anglais. Murray Head sera en tournée dans plusieurs villes de France à partir de mars prochain. L'artiste est un habitué des concerts depuis le début de sa carrière dans les années 1960 : "À l'époque, on faisait du live et on faisait un 45 tours comme publicité pour le live. À partir de 1970, on faisait le live pour vendre le disque" se rappelle le chanteur.



Après avoir traversé près de 60 ans d'histoire musicale, Murray Head l'affirme : "On s'adapte tout le temps", même s'il admet ne plus avoir le même regard envers le marché musical actuel : "Nous, on faisait de la musique pour la passion, on ne pensait jamais à l'argent. C'est devenu un grand business, ça me gonfle ! ", poursuit-il.

Tout au long de sa carrière, Murray Head a composé une quinzaine d'albums studio, dont le très célèbre "Say It Ain't So", sorti en 1975 et dont la chanson est devenue un hymne. Lors de son concert à l'Olympia, Murray Head tient à revenir aux sources et à ses premières chansons enregistrées "que personne n'a jamais entendu".



Murray Head est également un grand amoureux de la France depuis son enfance, lorsque ses parents l'emmenaient en camping dans l'Hexagone. "Je suis de plus en plus Français", affirme même le chanteur qui est par ailleurs "incroyablement triste" de la sortie de l'Angleterre de l'Europe.