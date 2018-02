publié le 23/02/2018 à 16:13

Près de trois ans après son dernier opus Currency Of Man, Melody Gardot fait son retour sur la scène musicale. Sa voix jazzy et ses lunettes fumées font la singularité de cette artiste aux influences jazz, blues et folk. Elle partage sa musique avec son public à travers le monde, notamment en Europe. C'est pourquoi la chanteuse américaine présente son premier album live, enregistré sur diverses scènes européennes.



L'artiste de 33 ans publie Live in Europe, un disque composé de 17 morceaux dédié à son public qui assiste à ses concerts. Melody Gardot interprète 3 titres extraits de cet album dans le Grand Studio RTL. Elle entamera sa tournée européenne à Paris les 1er et 2 juin prochain à l'Olympia. Elle se produira aussi en Autriche, en Pologne ou encore en Allemagne.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.