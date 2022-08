Le 2 août 1992, Michel Berger était emporté par une crise cardiaque foudroyante après une partie de tennis à Ramatuelle. À seulement 44 ans, cette figure de la chanson française s'est éteinte, laissant derrière elle une multitude de tubes, interprétés par lui-même mais aussi par d'autres.

Tout au long de sa carrière, l'auteur, compositeur et interprète a fait preuve de générosité. Il a offert de nombreux titres à ses plus proches, et notamment à France Gall, son épouse avec qui il a eu deux enfants, Pauline et Raphaël. La Déclaration D'amour reste à ce jour l'une des plus belles chansons d'amour de la chanson française. Michel Berger ne s'était pas arrêté là et lui avait notamment composé Résiste ou encore Évidemment.

Françoise Hardy a également pu profiter de sa plume, avec son mythique Message Personnel. L'album du même nom, intégralement réalisé par Michel Berger, avait relancé la carrière de la chanteuse et comédienne.

Un album pour Johnny

Le compositeur de génie a également produit l'un des albums du "Taulier" : Rock’n’roll attitude. On doit notamment à Michel Berger le titre Quelque chose en nous de Tennessee que Johnny Hallyday a interprété sur la scène du Parc des Princes en 1993 (voir vidéo en tête d'article), en hommage à l'artiste décédé quelques mois plus tôt.

On doit également à Michel Berger l'opéra-rock Starmania, coécrit avec Luc Plamondon. Un spectacle qui a consacré trois titres au panthéon de la chanson française : Le Blues du Businessman (interprétée par Claude Dubois), Quand on arrive en ville, et SOS d'un terrien en détresse (toutes deux interprétées par Daniel Balavoine).

Cette sélection est évidemment non exhaustive, Michel Berger ayant multiplié les collaborations parfois surprenante, comme par exemple avec Bourvil. En 1967, le directeur artistique de Pathé demande de l'aide au compositeur pour étoffer le répertoire de l'acteur, qui interprète alors des refrains gentillets aux airs de ballades irlandaises. Michel Berger lui écrit alors le single léger et estival Les Girafes.

