Louis Chedid présente son nouvel album "Tout ce qu'on veut dans la vie" sur RTL

publié le 27/02/2020 à 10:00

Louis Chedid sortira le 28 février, Tout ce qu'on veut dans la vie, son 19e album studio.

Dans ce titre, Louis Chedid chante "tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime". "Si je suis devenu artiste, c'est parce que j'avais l'impression qu'on ne m'aimait pas suffisamment", explique-t-il, "comme je pense beaucoup d'artistes".

Celui qui a eu son bac en 1968 ne se dit pas révolutionnaire. "Il y a tellement de choses bien, si on se place dans la vie réelle, il y a pleins de choses à changer, à faire et à dire mais d'un point de vue de la grande image, je suis content de vivre dans se pays", explique-t-il.

Disons-le d'emblée : c'est le meilleur album de chanson française de l'hiver. Il brise un septennat d'absence durant lequel l'artiste n'a pas chômé : une tournée et un disque enregistré en famille. Il a piloté deux projets hommages - l'un à Brassens, l'autre à Henri Salvador. Et, il a repris la plume, d'abord, pour écrire deux recueils de nouvelles, puis, ces onze chansons inédites.

Cet album est une ode à la légèreté de la vie et au besoin de candeur. Il forme une sorte de diptyque avec On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime, paru il y a dix ans. La même puissance mélodique, la même envie de parler des choses simples de la vie et de nous faire du bien. Ce disque s'écoute comme un guide du mieux vivre, avec ses petits conseils pour voir la vie autrement. Plus que jamais Louis Chedid est le parangon de la chanson humaniste. Accompagné du producteur Marlon B., il a habillé ses chansons avec élégance et modernité.

Louis Chédid sera en tournée à partir du 27 mars jusqu'au 28 mai partout en France. Il sera notamment à l'Olympia les 26 et 27 mai 2020.

> Louis Chedid - Tout ce qu'on veut dans la vie (Clip Officiel)