publié le 27/05/2016

Ses fans attendaient son retour depuis deux ans maintenant. Christophe Maé est finalement réapparu avec un quatrième album L'Attrape-Rêves sorti le 13 mai 2016. Après son disque Je veux du bonheur certifié disque de diamant, le chanteur sert à ses fans un opus aux nouvelles sonorités à la fois intemporelles et touchantes. Né de la collaboration avec l'auteur Paul Ecole, qui a déjà travaillé avec Calogero ou encore Oxmo Puccino, ce nouvel album est profondément personnel. Artiste engagé, Christophe Maé n'a pas hésité à consacrer un titre à la situation difficile des migrants avec Lampedusa, un morceau empreint d'humanisme et d'émotion.



L'Attrape-Rêves est une porte ouverte sur l'intimité de Christophe Maé. À travers des textes sincères et humains, le chanteur n'hésite pas à se dévoiler. Il aborde des thèmes qui finalement concernent le commun des mortels comme la quête du bonheur avec un premier single Il est où le bonheur. L'artiste chante aussi sur la paternité, le temps qui passe et bien sûr l'amour.

Un disque introspectif et intime

Le chanteur de 40 ans signe ainsi une sorte d'album portrait représentant l'artiste tel qu'il est aujourd'hui et certains traits de sa personnalité. Il n'oublie pas une petite pointe d'humour et de légèreté avec La Parisienne. Telle une confession ou plutôt une confidence, l'album est un puits d'émotion et de mélancolie. "J'ai écrit cet album à l'aube de la quarantaine et j'avais envie de me poser, de me mettre un peu plus à nu à travers un texte qui me ressemble aussi. Depuis une dizaine d'années, j'ai ce côté un peu solaire (...) mais je ne suis pas que ça parce qu'il m'arrive aussi de zigzaguer. Je peux passer d'une humeur à l'autre, de la joie à un côté un peu plus sombre", explique Christophe Maé dans le Grand Studio RTL.

C'est de son fils de huit ans que vient l'idée du titre L'Attrape-Rêves. "C'est mon fiston qui en rentrant de l'école me dit 'Papa regarde j'ai dessiné un attrape-rêves, je veux que tu m'achètes un attrape-rêves. On le pend au-dessus du lit et ça attrape les cauchemars'. Je suis séduit par l'objet et une phrase me vient dans l'immédiat : 'Comme l'on pense on devient, comme l'on rêve on devient'". L'album s'ouvre d'ailleurs sur ce single touchant, écrit par Boris Bergman.

Un nouveau souffle

Chaque titre de ce quatrième disque est une histoire, une petite ouverture sur la vie personnelle du chanteur aujourd'hui père de deux enfants. Bien que Christophe Maé soit resté proche de ses racines musicales, l'album L'Attrape-Rêves marque une évolution de sa musique un peu plus pop et aux influences urbaines des années 1990. Avec ce disque Christophe Maé se réinvente tout en restant fidèle à son ADN musicale.



