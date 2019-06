publié le 17/06/2019 à 12:30

En 2017, Héctor Cabello Reyes avait réalisé son premier film 7 jours pas plus avec Benoît Poelvoorde et Alexandra Lamy dans les rôles principaux. Deux ans après, le cinéaste est de retour derrière la caméra avec Beaux-parents.

A cette occasion, le réalisateur s'est offert un autre duo d'enfer composé de grands noms de la comédie française : Didier Bourdon et Josiane Balasko ! Beaux-parents débarquera en salles ce mercredi...

"Beaux parents" d'Héctor Cabello Reyes avec Didier Bourdon, Bruno Bénabar et Josiane Balasko

L'histoire : Coline (Josiane Balasko) et André (Didier Bourdon) sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance (Charlie Bruneau), et leur gendre Harold (Bruno Bénabar). Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher...

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Beaux parents" - Bande-annonce

Héctor Cabello Reyes est un collaborateur fidèle d'Eric Lavaiene. Les deux réalisateurs travaillent ensemble depuis 2006. Ils avaient écrit toutes les comédies mises en scène par Lavaine, de Poltergay à Bienvenue à bord et Retour chez ma mère dans lequel jouait Josiane Balasko. Depuis, Héctor s'est émancipé et réalise ses propres comédies. C'est notamment le cas avec Beaux-parents.

