2021, est une année particulière, surtout pour le monde de la culture. Dans ce contexte, Jean-Louis Aubert président d'honneur des Victoires de la musique 2021, a ouvert et clôt la cérémonie. Mais pas seulement. L'ex-chanteur de téléphone a bluffé les téléspectateurs avec une reprise de la chanson Un autre monde. Une chanson plus que jamais d'actualité.

"Cela a commencé un petit peu méditatif, comme elle était à l'origine, confie Jean-Louis Aubert à RTL. Un petit peu triste et puis ensuite un peu de rébellion. Les enfants en tutu, perfecto en cuir, ça m'a beaucoup ému." Cette chanson est d'autant plus éloquente aujourd'hui, en pleine période de pandémie où l'on parle souvent du "monde d'après".

"Elle ne m'appartient plus, estime Jean-Louis Aubert. C'est comme un petit oiseau qui serait sorti un jour de détresse qui soit devenu un cri d'espoir. C'est parce que c'est une parole, je pense, très personnelle, finalement, et intime, mais que tout le monde dit 'moi aussi, je rêvais d'un autre monde'. On dit pas de quoi on rêve, et donc tout le monde est d'accord pour rêver avec toi".