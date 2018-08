publié le 25/08/2018 à 00:59

Les fans et la famille de Michael Jackson avaient raison. Depuis la sortie de l'album posthume du roi de la pop en 2010, Michael, ils affirment que ces trois chansons - Breaking News, Keep Your Head Up et Monster - ne sont pas interprétées par Michael Jackson et ils avaient raison !





En effet, comme le rapportent Les Inrocks, lorsqu'Epic Records et Sony Music Entertainment sortent l'album posthume Michael en 2010, soit un an après le décès de la pop star, des groupes de fans, ainsi que Katherine Jackson, la mère du chanteur, assurent que ce n'est pas la voix de Michael Jackson que l'on entend sur ces morceaux.



Huit ans après la polémique, Sony vient d'avouer que les trois chansons en question (Breaking News, Keep Your Head Up et Monster) avaient en réalité été interprétées par un imitateur et que Michael Jackson ne les a donc jamais chanté. En 2014, Vera Sova, une fan de la star, avait saisi la justice contre Eddie Cascio et sa société de production Agelikson Productions.

Sony tente de démontrer sa bonne foi

Elle accuse clairement l'ami de longue date du King of Pop, d'avoir créé de fausses chansons avec James Porte, auteur supposé de plusieurs de ses titres. Pour appuyer sa thèse, la fan de Michael Jackson s'est fondée sur une étude d'un audiologiste concluant que MJ n'a pas chanté ces chansons.



Comme le précisent Les Inrocks, aucune décision de justice n'a été rendue à ce jour mais avec ces aveux de Sony, Eddie Cascio et James Porte, qui clamaient jusque-là leur innocence, se retrouvent en mauvaise posture. De son côté, Sony tente de démontrer sa bonne foi en assurant qu'ils avaient confiance dans les deux hommes et ne savaient pas que les morceaux n'étaient pas authentiques. On ne trompe pas les fans de Michael Jackson si facilement.