How Do You Sleep? (Takes 5 & 6, Raw Studio Mix Out-take) - John Lennon & The Plastic Ono Band

publié le 24/09/2018 à 11:49

Trente-huit ans après sa mort, John Lennon ressuscite le temps d'une chanson. Vendredi 21 septembre 2018, une vidéo a été diffusée sur YouTube. Dans celle-ci, on distingue le mari de Yoko Ono, Rod Lynton et Ted Turner de Wishbone Ash aux guitares, mais aussi Klaus Voormann à la basse ainsi que Alan White à la batterie.



Pendant plus de six minutes les cinq hommes enregistrent le titre How Do You Sleep ? (sorti en 1971). Le morceau fait suite à la séparation du mythique groupe des années 60, The Beatles. La chanson, enregistrée aux studio Ascot, en Angleterre, fin mai 1971, est un plaidoyer à l'encontre de Paul McCartney. John Lennon règle ses comptes avec l'interprète de Fuh You.

Le titre est issu de l'album Imagine (sorti le 9 septembre 1971 aux États-Unis), réédité dans une version deluxe, prévue pour le 5 octobre 2018. Yoko Ono, la veuve de John Lennon ayant souhaité offrir aux fans du chanteur plusieurs archives inédites.