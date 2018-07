publié le 30/08/2016 à 09:58

Il est l'un des assassins les plus détestés du monde musical. Mark David Chapman a ôté la vie de John Lennon le 8 décembre 1980, et le paye toujours. Condamné à une peine pouvant aller de 20 ans de réclusion à la perpétuité, il est libérable depuis décembre 2000. Seulement l'individu n'a jamais réussi à convaincre les juges de l'État de New York et s'est vu refuser sa libération tous les deux ans depuis une dizaine d'années.



Lundi 29 août, les autorités pénitentiaires ont informé qu'il a essuyé son neuvième refus. Il y a deux ans, la commission des libérations conditionnelles avait estimé que sa libération "serait incompatible avec le bien-être de la société". L'examen de ce qui sera sa 10e demande de libération est déjà programmé pour août 2018 par les autorités pénitentiaires.

La date de l'événement tragique, Mark Chapman, avait tiré à cinq reprises contre le chanteur, alors que celui-ci rentrait chez lui avec sa femme Yoko Ono dans son immeuble du Dakota, en bordure de Central park. La star et ex-Beatles avait été déclarée morte à l'hôpital à 23H15. Yoko Ono est farouchement opposée à la libération de Chapman.