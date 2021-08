VIDÉO - The White Stripes : "Seven Nation Army", un clip psychédélique

Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Au début des années 2000, la musique des White Stripes quitte la scène rock garage confidentielle pour venir toucher un public plus large, populaire et international. Un exploit que ce groupe américain, formé à Detroit en 1997, réalise grâce à un seul morceau : Seven Nation Army, le premier extrait du quatrième album studio du duo, Elephant, sorti le 7 mars 2003.

Ce tube, célèbre pour son riff de guitare repris encore aujourd'hui en chœur dans tous les stades et campings du monde, reçoit même la distinction de "meilleure chanson de rock de l'année" aux Grammy Awards de 2004.

Le clip vidéo, réalisé par un duo de Français, obtient quant à lui la récompense de "meilleur montage dans une vidéo" aux MTV Video Music Awards de 2003. La vidéo est également nommée dans les catégories "meilleure vidéo d'un groupe", "meilleure vidéo de rock" et "meilleurs effets spéciaux".

Avec le clip de Seven Nation Army, les White Stripes réussissent avec astuce à faire résonner l'instrumental et les paroles de leur morceau grâce à un habile jeu de miroirs, de couleurs et d'accélération des images en même temps que le rythme de la chanson. Un effet visuel psychédélique d'un tunnel infini, qui rappelle un kaléidoscope mais surtout une affiche d'Orange mécanique, film culte de Stanley Kubrick, sorti en France en 1972.