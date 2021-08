VIDÉO - The Cardigans : "My Favourite Game" et son clip polémique

La mélodie est entêtante, elle est passée partout. My Favourite Game de The Cardigans a fait le tour de la planète pour devenir un tube incontournable, encore utilisé aujourd'hui dans films et jeux vidéos.

La chanteuse Nina Persson évoque une rupture amoureuse et son "jeu préféré", l'amour, auquel elle a perdu. Un joli succès dans les bacs avec l'album Gran Turismo vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Mais la chanson est aussi restée dans les mémoires pour son clip.

La vidéo, diffusée en boucle sur MTV après la sortie de l'album en 1998, fait polémique. La violence des images frappe alors les téléspectateurs. On y voit la chanteuse Nina Persson au volant d'une Cadillac décapotable de 1974, intérieur en cuir rouge, créer un vaste chaos sur une route désertique de Californie.

Des scènes violentes

La jeune femme, affublée d'un grand tatouage pour les besoins du clip, place une grosse pierre sur la pédale et fonce à toute allure sur voitures et passants, provoquant de nombreux accidents. Après avoir heurté plusieurs personnes, elle fait demi-tour sur la route jonchée de carrosseries retournées par sa faute et fonce sur un van, où se trouvent les membres de son groupe.

Debout sur le siège avant, un pied sur le volant, elle lève les bras et percute le camion de plein fouet dans une allure christique. Une telle violence étant assez rare dans les clips de l'époque, le groupe propose plusieurs fins plus ou moins censurées. On y voit la jeune femme blessée, avec du sang.

My Favourite Game fait partie de Gran Turismo, l'album grâce auquel le groupe suédois passe du statut de "musiciens à la mode" à celui de monument de la scène pop-rock.