C'est l'album francophone le plus attendu de l'année : Multitude, le troisième disque de Stromae sort ce vendredi 4 mars 2022. Neuf ans après l'ouragan Racine Carrée, le chanteur belge revient dans la lumière... Son précédent disque s'est vendu à 7 millions d'exemplaires dans le monde, tous formats confondus. 209 concerts donnés en deux ans. Un tourbillon. Le surmenage. Et la chute. À bientôt 37 ans, Stromae renoue avec la musique. Multitude est un grand disque qui s'ouvre par un titre baptisé Invaincu.

Stromae, décontracté et souriant s'est livré sur RTL avec pudeur. Ensemble, nous avons pu parcourir en long, en large et en profondeur ses nouveaux titres inédits et ses textes qui parlent un peu de lui, des autres et beaucoup de nous, collectivement. Santé, son premier titre envoyé en éclaireur évoquait les invisibles de notre société. L'enfer a mis l'accent sur les souffrances mentales. Ensemble découvrons ces nouvelles chansons comme Fils de joie, Riez, Bonne journée, Mauvaise journée, La Solassitude, Déclaration ou encore C'est que du bonheur... Écriture, vie personnelle et familiale, amitiés artistiques... Stromae se confie et se fait surprendre.