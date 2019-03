VIDÉO - PNL tease en direct son futur album et fait un carton sur YouTube

publié le 22/03/2019 à 11:44

Une planète en mouvement, des chiffres énigmatiques... Depuis la nuit du jeudi 21 mars à minuit pile, la toile française gravite autour de PNL. Le groupe de rap connu pour son légendaire mystère a publié un live sur Youtube annonçant certainement la sortie de son prochain album.



À l'image, une planète bleue qui ressemble fortement à notre Terre. Seulement à moitié, puisque la partie inférieure est plongée dans le noir. Des cratères enflammés laissent apparaître une multiplication énigmatique : "4 x 4 = 12". Outre le fait que les maths ne soient pas leur plus grands amis, comment interpréter ces signes ? Certains fans avancent l'idée que selon cet indice, leur prochain album sortirait le 4 avril (quatrième mois) à minuit (ou midi ?).



Le groupe, qui n'a pas sorti d'album depuis 2016, sait comment exciter ses fans. Le 7 mars déjà, il avait publié sur leur compte Twitter "Ça arrive" et le 18 mars, "Cette semaine".

Cette vidéo pour le moins interstellaire est également accompagnée de différents sons. Dans le bruit parfois assourdissant d'un vrombissement galactique, on peut entendre les voix de nos deux chanteurs, sûrement des extraits de leurs futurs titres. L'art du teasing n'est pas donné à tout le monde, tout ce qu'on peut dire c'est qu'il donne du travail aux fans.

On charbonne pour vous dire l’heure ! Mdrr #PNL @PNLMusic #PNLLIVE logiquement elle a une accélération donc la terre en complet vers 14h30-15h,mais elle continueras jusqu’à montrer un lieu je pense à voir pour 20h du coup car elle sera à 250% de Zoom,suffisant pour voir un zoom ? pic.twitter.com/h1ptncuX7N — XXXJEREMS (@JeremyCourbaron) 22 mars 2019