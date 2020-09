publié le 18/09/2020 à 00:01

Pile deux ans après Désobéissance, Mylène Farmer vient de dévoiler ce jeudi 17 septembre à minuit une toute nouvelle chanson. Elle s'intitule L'âme dans l'eau et c'est un titre qui va habiller et ponctuer le documentaire attendu dans une semaine, le 25 septembre, sur la plateforme Amazon Prime Video. Elle servira de générique de fin notamment. Cette nouvelle chanson n'annonce pas de nouvel album, c'est un juste un cadeau pour ses fans qui peuvent désormais regarder le clip du titre sur Youtube.

Ce titre n'est pas si inédit, c'est en fait une adaptation d'une chanson de 2015 qui s'appelle Ulay, Oh, morceau d'un groupe américain méconnu How I Became The Bomb. Mylène Farmer a assuré l'écriture du texte en français; mais elle a conservé la mélodie voix.

L'âme dans l'eau accompagne la prochaine sortie d'Ultime Création, le 25 septembre prochain sur Amazon Prime Video, réalisé par Mathieu Spadaro. Le public pourra découvrir les coulisses des concerts Mylène Farmer Live 2019.

"L’artiste iconique est la voix-off de ces trois épisodes ayant pour toile de fond la résidence à Paris - La Défense Arena. Mylène Farmer, l’Ultime Création est un voyage immersif inédit dans l’univers créatif de l’artiste, rythmé comme un compte à rebours fascinant qui nous mène jusqu’au grand rendez-vous avec le public. Pensées et images inédites se mêlent dans ce récit rare et intime qui emmène les spectateurs jusqu’à la plus intense des communions", présente Amazon dans son communiqué.