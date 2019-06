Mylène Farmer diffusera son concert de Paris La Défense Arena au cinéma

publié le 24/06/2019 à 18:11

Les fans de Mylène Farmer qui n'ont pas eu le plaisir d'applaudir leur chanteuse préférée à Paris La Défense Arena vont avoir une chance de se rattraper. Le 7 novembre 2019, le dernier spectacle de l'artiste dont la résidence vient de s'achever dans la capitale, sera diffusé dans plus de 300 salles de cinéma.

Grandiose, la mise en scène de ce concert avait l’inconvénient d'être parfaitement intransportable dans les salles de France. Impossible donc de prévoir une tournée des grandes villes, mais les salles obscures permettront un rattrapage.

"Réalisé en 4K format Cinémascope, son Dolby Surround 7.1 et son Dolby Atmos spécialement pour le cinéma, le film de ce show monumental est à découvrir sur grand écran dans des conditions techniques, artistiques et de confort optimales !", prévient l'équipe de Mylène Farmer dans un communiqué.

Il n'y aura qu'une seule séance : le jeudi 7 novembre 2019 à 20 heures. 300 cinémas en France, Belgique, Suisse, Canada et Russie (Pathé, Gaumont, Kinépolis, Cinéville, CinéAlpes, Mégarama, Cineplex) et de nombreux indépendants diffuseront le spectacle. C'est une habitude pour Mylène Farmer de proposer des captations à son public. Outre les cassettes, DVD et Blu-Ray, la chanteuse aime investir les cinémas. Le concert Timeless de 2013, réalisé par François Hanss (qui se chargera de ce nouveau film) avait été diffusé le 27 mars 2014 pour une séance unique attirant près de 100.000 passionnés.