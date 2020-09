publié le 14/09/2020 à 15:28

Mylène Farmer a semé la panique parmi ses fans en dévoilant son tout nouveau projet baptisé Ultime Création. Il n’en fallait pas plus pour faire craindre aux fans de la chanteuse un dernier tour de piste artistique avant une éventuelle retraite. Une crainte insistante depuis le tableau final de son dernier concert. D’où vient cette Ultime Création ? Tout a commencé par une vidéo postée sur les réseaux sociaux par l'agence Hashtag NP de Pascal Nègre, qui accompagne la carrière de Mylène Farmer. Un teaser de 13 secondes aussi court qu'énigmatique dans lequel on entend la voix de la chanteuse…

On entend Mylène Farmer qui parle de "s’envoler". Tout ça ressemble à une répétition pour l’un des tableaux - toujours spectaculaires - de ses concerts. Les fans imaginaient un documentaire sur les coulisses de ses derniers concerts dont le plus récent – autour de son album Désobéissance – qui avait été qualifié d’ "ultime désobéissance". Ultime création, ultime désobéissance… Il y avait un lien.

Les fans n'étaient pas très loin de la vérité. Amazon Prime Video a annoncé ce lundi 14 septembre qu'une série documentaire événement en trois épisodes, réalisée par Mathieu Spadaro, sera disponible le 25 septembre sur sa plateforme.

"L’artiste iconique est la voix-off de ces trois épisodes ayant pour toile de fond la résidence à Paris - La Défense Arena. Mylène Farmer, l’Ultime Création est un voyage immersif inédit dans l’univers créatif de l’artiste, rythmé comme un compte à rebours fascinant qui nous mène jusqu’au grand rendez-vous avec le public. Pensées et images inédites se mêlent dans ce récit rare et intime qui emmène les spectateurs jusqu’à la plus intense des communions", présente Amazon dans son communiqué.