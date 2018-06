publié le 19/06/2018 à 11:10

C'est un véritable triomphe pour Black Panther et Stranger Things. Le film Marvel de Ryan Coogler aux multiples records et la série phénomène de Netflix ont remporté le plus grand nombre de prix lors des MTV Movie & TV Awards 2018 dans la nuit du 18 au 19 juin. La cérémonie récompense les meilleur(e)s films, séries, acteurs et actrices de l'année sur un vote du public.



Avec 4 prix dont celui du Meilleur film et du Meilleur héros, Black Panther est l'un des grands champions de la soirée. Le blockbuster de Ryan Coogler sorti en février dernier est un véritable phénomène aux États-Unis. Lors de la remise du prix du meilleur film, Chadwick Boseman (Black Panther), Winston Duke (M'Baku) et Michael B.Jordan (Erik Killmonger) ont remercié les fans qui ont voté pour Black Panther et permis de faire tomber les préjugés. Black Panther est en effet le premier Marvel avec un casting 100% afro-américain enregistrant le 3e meilleur démarrage de l'histoire pour un long-métrage.

> ‘Black Panther’ Wins Best Movie | 2018 MTV Movie & TV Awards

Stranger Things n'est pas en reste avec 4 prix dont celui de la Meilleure série et de la Meilleure performance pour Millie Bobby Brown (Eleven). La jeune actrice a d'ailleurs remercié le public avec une vidéo, où elle s'en prend aussi au harcèlement dont elle a été victime sur Twitter. "Il ne devrait pas y avoir de place dans ce monde pour l'intimidation, je ne vais pas le tolérer et vous non plus", explique-t-elle.

“Landing the role of Eleven in @Stranger_Things has changed my life.” Congratulations to Millie Bobby Brown for winning Best Performance in a Show ¿¿| Tune into the #MTVAwards right now on @MTV! pic.twitter.com/dRODnOPKDz — Movie & TV Awards (@MTVAwards) 19 juin 2018

Découvrez le palmarès complet des MTV Movie & TV Awards 2018

Meilleur film : Black Panther

Meilleure série : Stranger Things

Meilleure performance dans un film : Chadwick Boseman, Black Panther

Meilleure performance dans une série : Millie Bobby Brown, Stranger Things



Meilleur héros : Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther), Black Panther

Meilleur méchant : Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger), Black Panther

Meilleure performance comique : Tiffany Haddish, Girls Trip

Meilleur combat : Wonder Woman : Gal Gadot (Wonder Woman) contre les soldats Allemands

Meilleure performance effrayante : Noah Schnapp, Stranger Things

Meilleure équipe dans un film : Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff et Chosen Jacobs, Ça

Meilleur documentaire musical : Gaga: Five Foot Two

Meilleur moment musical : Every Breath You Take, Stranger Things

Meilleure télé-réalité : L'incroyable famille Kardashian

Prix Génération MTV : Chris Pratt

Prix Trailbalzer : Lena Waithe