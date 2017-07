Jennifer Lopez partage une tendre photo de son compagnon et ses enfants

publié le 31/07/2017 à 11:39

C'est une histoire qui marche. La chanteuse et comédienne Jennifer Lopez est en couple depuis plusieurs mois avec l'ancien joueur de baseball Alex Rodriguez et tout semble au beau fixe. Jennifer Lopez a d'ailleurs profité des 42 ans de son amoureux le jeudi 27 juillet pour partager sur Instagram une photo d'une grande tendresse : on peut y voir Alex Rodriguez enlacé par ses deux filles et les jumeaux de la star, Emme et Maximilian, fruits de sa relation avec le chanteur Marc Anthony.



Tout est allé très vite entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, qui ont rapidement incluent leur famille respective dans leur idylle. "On passe des moments géniaux, on s'amuse tellement", confiait le sportif en mars dernier sur la chaîne américaine ABC : "Elle est sublime, c'est une des personnes les plus brillantes que j'ai eu l'occasion de connaitre et une mère incroyable". Un sentiment que partage Jennifer Lopez, qui a tenu à rendre hommage à "celui qui fait battre mon cœur dès qu'il entre dans une pièce".

This... ¿ Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo) le 28 Juil. 2017 à 12h08 PDT

Great weekend celebrating with our #families. #3generations (¿: Ana Carballosa/ @lacarba) Une publication partagée par Alex Rodriguez (@arod) le 25 Juil. 2017 à 14h05 PDT