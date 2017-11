MTV EMA : Shawn Mendes, Ed Sheeran, Eminem... Le palmarès de la cérémonie

publié le 13/11/2017 à 00:22

Il était sans nulle doute LA star de la soirée. À seulement 19 ans, le chanteur canadien Shawn Mendes a remporté trois prix lors des MTV Europe Music Awards (EMA) qui ont eu lieu à Londres dimanche 12 novembre. L'artiste a été distingué dans les catégories meilleur artiste, meilleure chanson et meilleur groupe de fan.



La meilleure vidéo a été attribuée au clip Humble de Kendrick Lamar, qui sera en concert à Paris le 26 février prochain. De son côté, Eminem qui fait son grand retour avec un duo avec Beyoncé, a remporté le prix du meilleur artiste hip-hop. Dans la catégorie meilleure artiste pop, c'est Camila Cabello qui a été sacrée.

David Guetta a quant à lui reçu le prix du meilleur artiste électro, celui du meilleur artiste rock est revenu au groupe britannique Coldplay. Ed Sheeran a pour sa part reçu le prix du meilleur artiste live. Côté tricolore, Amir a été sacré meilleur artiste français.

Découvrez le palmarès complet

Meilleur artiste : Shawn Mendes

Meilleure chanson : There's Nothing Holdin' Me Back, de Shawn Mendes

Meilleure vidéo : Kendrick Lamar pour le clip de Humble

Meilleur artiste pop : Camila Cabello

Meilleur artiste électro : David Guetta

Meilleur artiste rock : Coldplay

Meilleur artiste hip-hop : Eminem

Meilleur artiste français : Amir

Meilleur artiste live : Ed Sheeran

Meilleur groupe de fans : Shawn Mendes

Meilleur look : ZAYN

Icône mondiale : U2