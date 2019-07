et AFP

"On frémit ou on pleure quand je chante". Smilyana Zaharieva le sait, elle a un don. Cette chanteuse bulgare détient le record Guinness de la voix mezzo-soprano la plus forte jamais mesurée. 113,8 décibels, une puissance sonore comparable à celle d'un concert de rock, d'un orchestre symphonique ou d'une sirène d'ambulance.

La bible des records a dû innover car il n'y avait pas de précédent dans cette catégorie : Guinness lui avait donc fixé l'objectif de dépasser les 110 décibels mesurés à une distance de 2,5 mètres. La chanteuse de 48 ans a relevé le défi sans difficulté. Mieux, elle a tenu ce son pendant deux minutes, contre les 5 secondes requises par le Guinness.

Formée très jeune à l'école du chant traditionnel des montagnes des Rhodopes, puis au conservatoire, Smilyana Zaharieva s'était fait remarquer par "ses performances vocales incroyables", témoigne la professeure Svetla Stanilova, directrice du conservatoire de Plovdiv et témoin de l'expérience Guinness.

Ne jamais perdre sa voix

C'est avec le chœur "Les grandes voix bulgares" que Smilyana Zaharieva a connu le tourbillon des tournées internationales avant de brutalement mettre fin à sa carrière, en 1996. "Un jour, à mon retour, ma fille toute petite ne m'a pas reconnue, ceci m'a brisé le cœur", raconte-t-elle. Reconvertie dans le tourisme, cheffe de sa propre entreprise, elle ne chante plus que pour ses proches.

"Mais je sentais un vide, ma voix poussait à resurgir", se souvient-elle. En 2015, elle relance sa carrière et se mesure à une formation de 101 cornemuses traditionnelles des Rhodopes. Sa voix a tenu face à la puissance des instruments.

Le son qui soigne

Forte de son titre, Smilyana Zaharieva veut élargir son horizon. Sur scène, elle rêve de créations originales, avec des vedettes de la pop comme Madonna à laquelle elle a récemment écrit.



Elle veut aussi explorer le potentiel curatif de la musique. Intéressée par les techniques de méditation et de relaxation, elle est persuadée que le son a une influence sur le bien-être. "Chaque son remet des vibrations vers un centre énergétique du corps et agit sur un organe", affirme-t-elle, vantant les effets bénéfiques du "do sur le cœur, du ré sur les voies respiratoires" ou du "si sur les intestins".