L'application Shazam fête ses 20 ans ! À cette occasion, l'application qui vous aide à retrouver tous les titres des chansons que vous aimez, a dévoilé une liste des moments majeurs de ces dernières décennies musicales.

Sans conteste, la statistique la plus notable concerne l'artiste Drake. Selon les informations de Billboard, Drake est l'artiste le plus Shazamé des dernières années avec 350 millions de Shazams entre ses chansons solo et les morceaux qu'il a réalisé en duo. En tête de liste de ces morceaux les plus shazamés se trouvait son single One Dance sorti en 2016 puis Views qui a été cherché sur l'application plus de 17 millions de fois.

Au total, l'application Shazam, qui appartient à Apple, a dépassé les 70 milliards de reconnaissances de chansons à ce jour. D'autres musiques ont ainsi pu être recherchées par les utilisateurs. Ainsi, la toute première chanson de Shazam était Jeepster de T. Rex le 19 avril 2002.

La chanson Butter des superstars de la K-pop BTS était quand à elle la musique la plus rapide pour atteindre un million de Shazams en 9 jours. Dance Monkey de Tones and I a été la plus rapide à être Shazamé à hauteur de 20 millions en 219 jours. Le morceau est également la chanson la plus shazamée de tous les temps avec plus de 41 millions de shazam.

À noter que Shazam a été lancé en tant que service de messagerie texte au Royaume-Uni en août 2002 et permettait d'identifier une chanson grâce à son téléphone via un message envoyé par l'application. En septembre 2018, la société a officiellement rejoint Apple et a dépassé le milliard de Shazams par mois en juin 2021.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info