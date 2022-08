Libérée de la tutelle de son père, Britney Spears raconte son difficile retour à la vie normale

Crédit : Image Press Agency / NurPhoto via AFP

Les treize années de tutelle ont pris fin, mais l'insouciance n'est pas retrouvée. La chanteuse Britney Spears confie sur Instagram, mardi 23 août, sa difficulté à retrouver un rythme de vie normal.

En novembre 2021, un tribunal de Los Angeles a décidé de rendre le contrôle de sa vie personnelle à la chanteuse en mettant fin à la mesure de tutelle de son père Jamie Spears qui pesait sur elle depuis treize ans et que la star qualifiait d'"abusive".

"J'essaie de poster des photos de moi sous mon meilleur jour ou de ce qui peut sembler être la belle vie… Mais la vérité, c'est que bien que mon esprit soit mieux, je serai à jamais traumatisée par (ses) expériences passées", avoue la star. "On ne peut pas me soigner, réparer mes émotions et ma sensibilité. Je suis en thérapie. Je pense que je vais avoir besoin d'un miracle pour mes émotions."

Britney raconte qu'elle pleure régulièrement avant de s'endormir, avoir des problèmes pour marcher, regretter être "paresseuse" et avoir des troubles de l'alimentation.

