publié le 15/10/2020 à 18:23

Moins d'une semaine après avoir dévoilé son dernier single "Doudou", la chanteuse Aya Nakamura a annoncé sur les réseaux sociaux, ce jeudi 15 octobre, la sortie d'un nouvel album. Celui-ci est prévu pour le vendredi 13 novembre.

Sobrement intitulé "Aya", le nom de ce nouvel album paraît comme la suite évidente du premier, "Nakamura", sortie deux ans plus tôt, le 2 novembre 2018. Cette annonce est accompagnée d'une courte vidéo d'une minute, où l'artiste évoque sa vie privée.

Elle prévient que ce deuxième album sera différent du premier, qu'il abordera plus l'être humain que l'artiste, "Nakamura c'est plus le côté business alors qu'Aya dans la vraie vie elle un peu cool, un peu trop cool même. (...) Mon album, je pense, il me ressemble plus".

On peut également voir passer des images de sa fille et de sa famille. "C’est important pour moi la famille, c’est la base, c’est important d’avoir ce noyau dur", estime la chanteuse.

Nouvel album " AYA " le 13 novembre pic.twitter.com/inIhQwBNOa — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) October 15, 2020