publié le 15/01/2019 à 16:27

L'ombre de la disparition de Dolores O'Riordan plane sur titre du nouvel album des Cranberries, comme sur celui de son premier extrait. Un an après la mort de la chanteuse irlandaise, le groupe vient de dévoiler un premier extrait de son album posthume In The End (Sur la fin). Une chanson portée par la voix si reconnaissable de l'interprète de Zombie et intitulée All Over Now (Tout est fini).



L'album comporte 11 titres : All Over Now, Lost, Wake Me When It's Over, A Place I Know, Catch Me If You Can, Got It, Illusion, Crazy Heart, Summer Song, The Pressure, In The End. Les Cranberries ont aussi publié la pochette bien plus positive et légère de l'album accompagnée d'un long message.

"Après un peu de temps, nous avons commencé à réfléchir à comment nous pourrions honorer notre amie [Dolores], ont écrit Noel, Mike et Fergal. C'était un moment très douloureux. Mais nous nous sommes rappelés à quel point Doores était enthousiaste à l'idée d'enregistrer ce nouvel album. (...) Nous pensons que c'est ce qu'elle aurait voulu. Nous avons parlé avec sa famille et ils ont accepté ce projet".