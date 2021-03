Quand Véronique Sanson enregistrait "Besoin de personne" en anglais, en allemand et en espagnol

publié le 04/03/2021 à 09:47

Il y a tout juste 50 ans, Véronique Sanson poussait la porte d’un studio de l’avenue de Wagram à Paris, pour enregistrer les maquettes des chansons qui allaient donner vie à son premier album.

La maison de disques présentait alors cette nouvelle artiste avec ces mots : "Si Agnès de l’École des femmes avait eu la voix d’une chanteuse de blues, elle aurait ressemblé à Véronique Sanson… Signe particulier : inconnue. Signe particulier : plus pour longtemps". Avec ce titre Besoin de personne, Sanson annonçait la couleur : elle ne sera la muse de personne, elle chantera sa vie, un point c’est tout, sur une musique très américaine. Voilà pourquoi dès 1972, Véronique Sanson a aussi enregistré une version anglaise de Besoin de personne, la chanson est devenue I Needed Nobody.

L’accueil du premier album de Véronique Sanson a été tel, que le label a très vite demandé à la chanteuse d’enregistrer ses chansons Amoureuse et Besoin de Personne en d’autres langues, autant essayer de vendre des disques un peu partout en Europe. Avec Regen am morgen, Sanson parvient à faire swinguer la langue allemande, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n’est pas fini, Besoin de personne a également été livrée sur le marché espagnol : Necesidad de nadie par Véronique Sanson. Le 45Tours était sorti en Espagne en 1973.