Quand Serge Gainsbourg signait des spots publicitaires pour la radio

publié le 02/03/2021 à 09:27

À la question "comment aimeriez-vous mourir ?", Serge Gainsbourg avait répondu "Moi, j’aimerais mourir vivant". Le 2 mars 1991, il y a 30 ans aujourd’hui, Gainsbourg nous quittait, sans provoc, à l’âge de 62 ans, chez lui, rue de Verneuil à Paris. Nous avions envie de rappeler que Gainsbourg a aussi été auteur-compositeur de publicités pour la radio, c’était même un laboratoire d’idées pour ses chansons…

En 1970, il avait signé 10 spots pour un apéritif italien bien connu en France. On est donc un an avant la sortie de son album culte Histoire de Melody Nelson, et on entendait déjà la Valse de Melody dans cette pub… Un autre spot repose sur une musique qu’il avait donnée à Mireille Darc. Et dans le texte de cette autre pub, on entend "Un zeste de citron", des mots qu’il utilisera dans la chanson Lemon Incest 14 ans plus tard… La légende raconte que Serge Gainsbourg aurait écrit ces spots publicitaires dans le taxi qui le conduisait au studio d’enregistrement.

Autre création signée Gainsbourg, pour une autre marque : en 1972, une chanson pour un parfum : Pour un homme de Caron. On y entend Serge et Jane…

Ces pépites signées Gainsbourg sont restées inédites sur disque pendant 30 ans, elles sont sorties sur une compilation en 2001 seulement.