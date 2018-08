publié le 09/08/2018 à 12:29

Véronic Dicaire est connue pour sa sublime voix. Imitatrice mais aussi chanteuse, elle a débuté sa carrière dans les années 90. Après quelques passages sur scène et deux albums studio (Véronic Diacaire - 2002, Sans détour - 2005), elle est repérée par Céline Dion, qui lui propose de faire les premières parties de ses concerts. En tournée tout l'été 2018 (en Asie, en Australie) avec l'interprète de My Heart Will Go On, l'artiste de 41 ans a accepté de se confier sur son parcours musical.



"Gamine, je chantais beaucoup, j'habitais à la campagne et mon premier public était les vaches (...) Pas très académique, ce qui a réussi à me sauver, c'était de faire partie de la chorale", raconte-t-elle. L'artiste évoque aussi l'entretien qu'elle apporte à sa voix. "Je la protège, je ne fais pas d'abus, je ne bois pas d'alcool (...) je me fais des petites tisanes lorsque je me sens fatiguée", confie-t-elle.



Véronic Dicaire sera de retour en 2019, dans un tout nouveau spectacle, avec plusieurs passages au Cinéma Paris - Le Grand Rex, du 28 au 31 mars.



Également dans "Laissez-vous tenter" ce jeudi 9 août

Le producteur de cinéma à succès Alain Goldman, nous raconte les coulisses de la comédie Coco, réalisée par Gad Elmaleh sortie le 18 mars 2009. Le film met en scène l'humoriste de 47 ans, dans la peau de Simon Bensoussan, surnommé "Coco", un quadragénaire juif millionnaire qui a pour objectif d’organiser la plus grande Bar Mitzvah qui soit pour son fils. Une excellente comédie française qui a rassemblé près de 3 millions de spectateurs. "J'ai été admiratif de Gad Elmaleh", explique Alain Goldman.

Enfin, une magnifique idée de lecture avec la saga Millénium, de Stieg Larsson, reprise par David Lagercrantz. "C'est l'une des plus grandes créations du polar de ces 100 dernières années", raconte le journaliste et auteur du 5e volet, David Lagercrantz.