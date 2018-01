Gad Elmaleh dans les Grosses Têtes

publié le 11/01/2018 à 18:00

Une Grosse Tête qui est fine dans tous les sens du terme.

…Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui fait le plein au théâtre, à la télévision et chez Carrefour Market.

… Michèle Bernier



Une Grosse Tête 50% journaliste, 50% écrivain mais 100% grosse tête.

… Franz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête qui entre le championnat de France, la coupe de France, la coupe de la Ligue, la ligue des champions est à la limite du surmenage.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui pense qu'on peut rire de tout… sauf de lui.

… Pierre Bénichou



Une Nouvelle Grosse Tête guest star aujourd'hui: il a été Chouchou, Coco, François Pignon.

…Gad Elmaleh

Gad Elmaleh taquine son fils Noé Crédit : FRANCOIS LO PRESTI / AFP

