Un inédit de Coltrane dans l'heure du Jazz

publié le 01/07/2018 à 23:59

L'émission se veut un mélange de nouveautés et de perles anciennes. Aujourd'hui grâce à un petit miracle on peut faire les deux à la fois. Un album inédit de John Coltrane que le saxophoniste avait enregistré avec son quartet en 1963 et qui avait disparu. Un vrai mystère pour cette perle enregistrée dans les mythiques studios Van Gelder alors que Coltrane était à l'apogée de sa carrière et qu'il venait de terminer, avec son quartet, deux semaines de concert au Birdland de New York.

C'est un véritablement événement que Sonny Rollins a salué en disant "C'est comme ci on trouvait une nouvelle pièce dans la Grande Pyramide"

BOTH DIRECTIONS AT ONCE Crédit : IMPULSE

La programmation musicale

Herbie Hancock/Joni Mitchell. « Summertime »

Erik Truffaz. « Arroyo »

Tia Fuller. « Queen Intuition »

Booker T. « Broken Heart »

Carmen McRae. « Weep No More »

John Coltrane. « 11386 » take 1

David Linx. « Letter To My Son »

Gerry Mulligan. « My Kind Of Love »

George Benson. « Ready NowThat You Are »