L'Heure du Jazz à l'heure de Mai 68

publié le 13/04/2018 à 12:15

A l’heure du cinquantième anniversaire, j’ai choisi pour vous ce soir une sorte de bande annonce jazz de mai 68.

Qu’est ce qu’on écoutait, qu’est ce qui se jouait en mai 68 ?

Le jazz n’était pas sur les barricades, mais aux États-Unis, on était quelques semaines après l’assassinat de Martin Luther King, et un degré de crispation s’est ajouté à l’atmosphère déjà très tendue dans les ghettos.

Beaucoup d’artistes américains engagés en politique à cette époque ont été attirés par l’atmosphère libertaire parisienne, comme Archie Shepp, qui joue dans les clubs, et qu’on écoutera ce soir dans un magnifique album enregistré à Paris peu de temps après.

Mais 68, c’est aussi un grand tournant musical pour Miles Davis. Son disque « Nefertiti » est sorti au printemps, le dernier du grand quintet avec Wayne Shorter. Dès lors, Miles va s’engouffrer dans le rock, et inventer une autre musique, sous l’influence de James Brown, Jimi Hendrix ou le jeune groupe Sly and The Family Stone.

Les grands classiques sont toujours là : Bill Evans joue à Montreux en juin, Count Basie à Antibes en juillet.

Mai 68 Crédit : AFP

Printemps-été 68, jazz en fusion, c’est ce soir dans l’Heure du Jazz.

Tous les dimanche de 23h à minuit, ne manquez pas votre rendez-vous "Jazz" avec Jean-Yves Chaperon.