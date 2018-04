L'Heure du Jazz du dimanche 8 avril

publié le 06/04/2018 à 17:05

Une jeune chanteuse américaine qu’on découvre : Hailey Tuck, voix de femme enfant, coupe Louise Brooks, visage diaphane, sans âge, et au delà des époques… avec un beau standard : « Some Other Time »

Mais aussi un peu les Laurel et Hardy du Jazz : Jamie Cullum et Gregory Porter en duo.

Le disque du moment : « After the Fall », de Keith Jarrett, et encore Youn Sun Nah, Jimmy Rushing, Joe Henderson et enfin Carlos Gardel.

Jamie Cullum et Jean-Yves Chaperon en 2015

En 2011, rappelez-vous, Youn Sun Nah était passée par Le Grand Studio RTL pour interpréter le titre "Avec le temps" de Léo Ferré.

> Youn Sun Nah - Avec le temps en live sur RTL et en hd - RTL - RTL

Tous les dimanche de 23h à minuit, ne manquez pas votre rendez-vous "Jazz" avec Jean-Yves Chaperon.